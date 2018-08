Per liberare dalla ' schiavitù' i braccianti agricoli liberate i campi dagli uomini

Barelle anti-ingorgo in arrivo negli ospedali di Napoli Per liberare il 118 : Ingorghi in pronto soccorso, consegnate ieri le nuove Barelle - del tutto identiche a quelle montate sulle ambulanze del 118 agli ospedali della Asl Napoli 1 dotati di emergency. Analoghe autolettighe ...

Il Papa : prego Per chi si impegna a liberare mari da inquinamento - : Nella "Domenica del Mare", Francesco dedica un pensiero ai marittimi e ai pescatori ma anche a tutti quelli che combattono l'inquinamento degli oceani. LO SPECIALE SU BERGOGLIO - SKY, UN MARE DA ...

Thailandia : partita l'operazione dei Navy Seals Per liberare i 12 ragazzi | Live : La pioggia che sta continuando a cadere ha accelerato la missione. "I ragazzi sono pronti ad ogni sfida", hanno detto i responsabili

Thailandia - al via le operazioni Per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia : partita l'operazione dei Navy Seals Per liberare i 12 ragazzi : E' cominciata l'operazione di salvataggio in Thailandia dei Navy Seals per portare fuori dalla grotta i 12 ragazzi bloccati da oltre due settimane assieme al loro allenatore. "Oggi è il D-day, i ...

Thailandia : partita l'operazione dei Navy Seals Per liberare i 12 ragazzi - LIVE : La pioggia che sta continuando a cadere ha accelerato la missione. "I ragazzi sono pronti ad ogni sfida", hanno detto i responsabili

Napoli - Fabregas la chiave Per liberare Sarri : Secondo quanto riporta Premium Sport , il Chelsea sarebbe intenzionato a offrire Cesc Fabregas per sbloccare la trattativa per portare a Londra Maurizio Sarri , ancora sotto contratto con il Napoli .

Usa : donna su Statua liberta' Per 'liberare bimbi migranti'. Arrestata : Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati ...

Thailandia : tornano forti piogge - imperativo fare presto Per liberare ragazzi : Il mondo torna ad avere il fiato sospeso per la sorte di questi giovani atleti e del loro allenatore, oltre che dei soccorritori arrivati a dare le prime cure e a studiare la strategia e la via di ...

Domenica sulle rive dello Stura a Cuneo Per "liberare" lanterne simbolo di sPeranza : Una sera di mezza estate da passare in riva al fiume a Cuneo. Un'occasione per vederlo e fotografarlo illuminato da tante lanterne galleggianti, "liberate" nelle acque dello Stura assieme ai desideri ...

Borghi : liberare risorse Per contrastare conflitti generazionali : Ne è convinto il deputato della Lega, Claudio Borghi, intervenuto al Meeting Prioritalia 2018 dal titolo "Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze". "Sai ...