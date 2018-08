Per liberare dalla 'schiavitù' i braccianti agricoli liberate i campi dagli uomini : Roma . Il conducente del tir che lunedì s'è schiantato contro un furgone carico di braccianti con la conseguente morte di 12 lavoratori extracomunitari ha detto ieri all'Ansa che la "tragedia era ...

Barelle anti-ingorgo in arrivo negli ospedali di Napoli Per liberare il 118 : Ingorghi in pronto soccorso, consegnate ieri le nuove Barelle - del tutto identiche a quelle montate sulle ambulanze del 118 agli ospedali della Asl Napoli 1 dotati di emergency. Analoghe autolettighe ...

Il Papa : prego Per chi si impegna a liberare mari da inquinamento - : Nella "Domenica del Mare", Francesco dedica un pensiero ai marittimi e ai pescatori ma anche a tutti quelli che combattono l'inquinamento degli oceani. LO SPECIALE SU BERGOGLIO - SKY, UN MARE DA ...

Thailandia : partita l'operazione dei Navy Seals Per liberare i 12 ragazzi | Live : La pioggia che sta continuando a cadere ha accelerato la missione. "I ragazzi sono pronti ad ogni sfida", hanno detto i responsabili

Thailandia - al via le operazioni Per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia : partita l'operazione dei Navy Seals Per liberare i 12 ragazzi : E' cominciata l'operazione di salvataggio in Thailandia dei Navy Seals per portare fuori dalla grotta i 12 ragazzi bloccati da oltre due settimane assieme al loro allenatore. "Oggi è il D-day, i ...

Napoli - Fabregas la chiave Per liberare Sarri : Secondo quanto riporta Premium Sport , il Chelsea sarebbe intenzionato a offrire Cesc Fabregas per sbloccare la trattativa per portare a Londra Maurizio Sarri , ancora sotto contratto con il Napoli .

Usa : donna su Statua liberta' Per 'liberare bimbi migranti'. Arrestata : Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati ...

Thailandia : tornano forti piogge - imperativo fare presto Per liberare ragazzi : Il mondo torna ad avere il fiato sospeso per la sorte di questi giovani atleti e del loro allenatore, oltre che dei soccorritori arrivati a dare le prime cure e a studiare la strategia e la via di ...

Domenica sulle rive dello Stura a Cuneo Per "liberare" lanterne simbolo di sPeranza : Una sera di mezza estate da passare in riva al fiume a Cuneo. Un'occasione per vederlo e fotografarlo illuminato da tante lanterne galleggianti, "liberate" nelle acque dello Stura assieme ai desideri ...

Borghi : liberare risorse Per contrastare conflitti generazionali : Ne è convinto il deputato della Lega, Claudio Borghi, intervenuto al Meeting Prioritalia 2018 dal titolo "Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze". "Sai ...