Pensioni | subito quota 100 e taglio delle pensioni d' oro

Pensioni : Cgil - dalle parole ai fatti - subito confronto con sindacati : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Il tema della previdenza e quello di una riforma complessiva che superi la legge Fornero sembrano essere stati depennati dall’agenda del Governo”. Lo osserva il segretario confederale della Cgil nazionale, Roberto Ghiselli commentando la conferenza stampa odierna del presidente del consiglio Giuseppe Conte durante la quale non si è fatto alcun accenno alla questione. Altre fonti, prosegue ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini - "subito la Quota 100" : mondo Scuola 'trema' - ultime notizie - : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 agosto. Salvini, 'subito Quota 100 e via Legge Fornero a pezzetti'. Dubbi mondo Scuola. Le novità e le ultime notizie.

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini - “subito la Quota 100” : mondo Scuola ‘trema’ (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 agosto. La Cgil replica a Luigi Di Maio: nessun privilegio ai sindacalisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Pensioni ancora in lire da aggiornare subito - lo richiede l’UGL : Tra superamento della Legge Fornero, riforma del sistema, ipotesi quota 100 e quota 41, le Pensioni sono l’argomento probabilmente più caldo di queste ultime settimane. Proposte correttive per una riforma che è ancora al livello di semplice ipotesi, sono gia' molteplici. Lo stesso si può dire per le critiche alle misure in cantiere da parte del nuovo Governo. Troppo esose dal punto di vista dei conti pubblici appaiono le misure che Salvini e Di ...

Riforma Pensioni 2018/ Dubbi Inps su Quota 100 : ‘uscita’ subito per 751mila (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 15 luglio. Luigi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle Pensioni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio Pensioni d'oro e vitalizi : Ma noi - ha spiegato il vicepremier - siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che avverrà sui tavoli dell'economia'. L'abolizione ...

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio Pensioni d'oro e vitalizi : Tagliare le pensioni d'oro e mettere in atto il reddito di cittadinanza prima della fine del 2018. Sono queste le priorità espresse dal ministro del Lavoro e...

Pensioni - Boeri : con quota 100 subito 750mila pensionati in più : Roma, 4 lug. , askanews, Riformare la legge Fornero sulle Pensioni introducendo 'quota 100', così come propone il contratto di governo Lega-M5S, porterebbe da subito a un aumento di circa 750mila ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Governo : subito Quota 100 - rinvio per la Quota 41? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a PENSIONI d'oro: le critiche al Governo del leader Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Le priorità e i problemi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Pensioni : "Dal 2019 assegni giù dell'1 - 5%. Subito la Quota 100" : Ne avevamo già parlato: chi andrà in pensione nel 2019 rischia di vedersi riconosciuto un...

Pensioni - Salvini : 'smontare pezzo per pezzo la legge Fornero : subito la quota 100' : La riforma Pensioni in questi giorni sembra stia passando in secondo piano, le politiche per l’immigrazione e il cambio di rotta dell’Italia stanno un po’ cambiando l’agenda politica. Pare comunque di capire, in ogni caso, che i provvedimenti sulla previdenza non dovrebbero arrivare subito, ma sara' necessario aspettare un po’ di tempo vista la complessita' della questione. Le misure su cui si è impegnato nel contratto di programma il Governo ...

Riforma Pensioni 2018/ “Quota 100 fin da subito” - ma gli assegni nel 2019 saranno più bassi (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100 e Quota 41: Salvini, "superamento legge Fornero fin da subito". Intanto dal 2019 gli assegni saranno più bassi: ecco perché(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 05:23:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : “subito Quota100 - 41anni di contributi sono sufficienti” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, quota 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:56:00 GMT)

Pensioni : "Quota 100 subito" - il sondaggio che ha convinto il governo : Matteo Salvini rilancia la riforma della Pensioni. Intervenuto all’assemblea di Confesercenti, il vicepremier e ministro degli Interni assicura che l’obiettivo prioritario dell’esecutivo "...