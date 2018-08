Pensioni | quota 100 | si lavora per inserirla nella legge di bilancio

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 9 agosto. Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Riforma Pensioni e LdB2019 : nuovo vertice su Quota 100 e assegni di cittadinanza : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 8 agosto 2018 vedono gli occhi dei lavoratori puntati verso il nuovo vertice di maggioranza che si terra' nella giornata di oggi. Al centro del discorso i provvedimenti di Riforma previsti all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO], tra cui il superamento della legge Fornero attraverso la nuova Quota 100, l'avvio della flat tax ed il reddito di cittadinanza. Nel frattempo il Ministro del Lavoro ...

Pensioni - si avvicina quota 100 : cos’è e per chi sarà possibile l’anticipo Pensionistico : L'ipotesi della cosiddetta quota 100 si avvicina: l'anticipo Pensionistico potrebbe però essere introdotto con molti paletti e quindi per una platea ridotta rispetto alle iniziali promesse. Dovrebbero accedere alla quota coloro i quali hanno compiuto i 64 anni di età (con contributi versati per almeno 36 anni) e abbiano non più di due anni di contributi figurativi.Continua a leggere

Pensioni - si accelera su quota 100 : 'pace fiscale' per finanziare la riforma : Vertice con riforma della legge Fornero nel menù. Blindato il decreto dignità, il governo affila le armi in vista della legge di Bilancio. E se reddito di cittadinanza e la flat tax, per essere ...

Pensioni - far partire quota 100 costerà quattro miliardi | : Ma si inizia con il taglio di 100 mila assegni previdenziali oltre i 4 mila euro. A rischio 2 miliardi inutilizzati del piano Periferie, sindaci sul piede di guerra

Pensioni - Quota 41 - Adv e Legge Fornero : pronta manifestazione per sabato 29 settembre : Prosegue il dibattito sulle Pensioni ed, in particolare, sulle misure che verranno incluse nella prossima Legge di Bilancio 2019. Sembra ormai certo che l'obiettivo del Governo di 'smontare' la Legge Fornero, verra' attuato gradualmente: [VIDEO] le risorse finanziarie, come ampiamente prevedibile, sono esigue ed ecco perché, nella prossima manovra economica, dovrebbe trovare posto solamente Quota 100, per di più con i vincoli rappresentati dai ...

Pensioni - far partire quota 100 costerà quattro miliardi. Dalla pax fiscale ne arrivano 3 - 5 : Oggi nuovo vertice (allargato) di governo sulla legge di Bilancio. Una riunione per mettere a punto i temi principali di un lavoro che verrà poi chiuso dopo la pausa estiva, e dare vita al provvedimento che dovrebbe contenere - sia pure in forma molto embrionale - i tre punti di fondo del programma di governo giallo-verde. Ovvero, flat tax (ma solo...