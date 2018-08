ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Pensioni, Donato (Eurexit) vs Puglisi: “Il buco va risolto da intervento dello Stato”. “Dove ha stud… - Noovyis : Un nuovo post (Pensioni, Donato (Eurexit) vs Puglisi: “Il buco va risolto da intervento dello Stato”. “Dove ha stud… - fattoquotidiano : Pensioni, Donato (Eurexit) vs Puglisi: “Il buco va risolto da intervento dello Stato”. “Dove ha studiato? Incompete… - laurayellowduck : RT @lauraverdi72: Negli ultimi 2 mesi, Salvini ha donato agli spagnoli accoglienti migliaia di pagatori di pensioni... e adesso si incazza… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Scontro al calor bianco a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Francesca, presidente dell’associazione, e Riccardo, professore associato di Economia all’Università di Pavia. L’economista osserva: “In Italia è vero che ci sono molte persone anziane, ma spendiamo pochissimo per i giovani. L’anomalia italiana è che spendiamo tanto per i pensionati ed esiste un grande conflitto generazionale, che qualcuno vuole mettere sotto il tappeto, per non parlare del fatto che il welfare italiano fa pochissimo per i giovani rispetto agli altri Paesi. Questo è il tema: stiamo parlando troppo die soprattutto non stiamo parlando di un nodo cruciale che è la produttività italiana, che fa schifo“.scuote la testa e obietta: “Non condivido affatto. Intanto, non c’è alcun conflitto generazionale, anzi proprio grazie alle ...