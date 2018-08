Pelle e capelli sani con i prodotti a base di Infuso di Foglie d’Olivo | anche d’estate

Beauty for dummies : guida base alla cura di Pelle e capelli : Il mondo della bellezza, fatto di prodotti, trattamenti, routine varie, è vasto e complicato: una vera giungla in cui districarsi. Scegliere il prodotto giusto per le proprie esigenze può essere davvero difficile, soprattutto se non si hanno le conoscenze base per riconoscere ciò che si ha davanti. Ecco allora una guida semplice (a prova di dummies) per imparare a leggere le informazioni essenziali sulle etichette e riuscire finalmente a fare un ...