Pazza Juventus | si riapre la pista Marcelo | Real Madrid ad un bivio | la situazione

Calciomercato Juventus - via Higuain e Rugani per Gimenez : la Pazza idea bianconera per la difesa : Gimenez potrebbe essere un’idea per la difesa della Juventus, l’uruguaiano potrebbe arrivare a Torino solo dopo due cessioni importanti La Juventus ha pensato all’attacco con la mossa di Calciomercato più importante della sua recente storia, grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo, ora però il club bianconero pensa anche alla difesa. Grazie alle cessioni celebri di Gonzalo Higuain (liberato dall’arrivo di ...

Presentazione Cristiano Ronaldo – La Pazza idea della Juventus : data e dettagli del sontuoso evento : La Juventus pensa già alla Presentazione di Cristiano Ronaldo: grande evento in vista allo Stadium? Tutti i dettagli Il 10 luglio 2018 sarà una data che i tifosi della Juventus ricorderanno per sempre, una data che entrerà di certo nella storia del club torinese: Cristiano Ronaldo è a tutti gli effetti un calciatore juventino per i prossimi 4 anni. L’attaccante portoghese è attualmente in vacanza in Grecia ma già nei prossimi giorni ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il clamoroso anagramma del nome di CR7 imPazza sul web : 'starò con...' [VIDEO] : I napoletani deridono i tifosi bianconeri: la trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus scatena il caos sui social--Ancora nessuna notizia ufficiale: i tifosi della Juventus attendono con ansia di sapere se Cristiano Ronaldo sarà un giocatore bianconero a partire da questa stagione. In attesa di notizie ufficiali, il web si scatena, tra commenti, tweet, immagini esilaranti: tra i tanti post compaiono anche quelli, forse un po’ invidiosi, che ...

Cristiano Ronaldo - il “giallo” della clausola e la Pazza idea Juventus : è davvero un affare possibile? : Cristiano Ronaldo alle prese con scelte difficili che condizioneranno inevitabilmente il proseguo della sua carriera Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Nel bene o nel male, di calciomercato o di prodezze, gira e volta Cristiano Ronaldo è sempre sulle prime pagine dei giornali. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League della sua carriera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler lasciare il Real Madrid, da lì ...

Pazza Fiorentina - Pjaca ad un passo : ecco la formula per convincere la Juventus : Fiorentina forte su Marko Pjaca, il calciatore della Juventus potrebbe essere ceduto alla squadra viola, tutti i dettagli dell’affare La Fiorentina potrebbe accaparrarsi il talentuoso Marko Pjaca, calciatore della Juventus che già nella scorsa stagione è stato costretto a lasciare i bianconeri alla ricerca di maggiore spazio. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da ...

Pazza Juventus - summit Allegri-Marotta : ecco la squadra da sogno “disegnata” dai bianconeri [GALLERY] : Juventus alle prese con le mosse di calciomercato che andranno a modificare l’aspetto della rosa a disposizione di Max Allegri nella prossima annata Il calciomercato entra nel vivo e la Juventus vuole essere tra le protagoniste di questa sessione. La squadra di Massimiliano Allegri ha, ormai da anni, un obiettivo mai nascosto, vale a dire quello di raggiungere il gradino più alto del podio in Champions League. Per farlo, anche ...

Juventus - Pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...