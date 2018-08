“Partorisce due gemelli | poi il dramma” Maria Buso muore dopo il parto | l’infezione

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Uno dei momenti più belli di una madre è quello della nascita del proprio figlio. A volte, però, durante ilpossono esserci delle complicazioni irreversibili con la morte della paziente o del piccolo appena nato. E purtroppo anche in questa estate 2018 si registra un caso del genere. Succede a Maserada, in provincia di Treviso. È morta cinque giorniil, 39 anni, lo scorso venerdì all’ospedale Ca’ Foncello ha dato alla luce ini Alice e Filippo. Riuscito ilcesareo, immensa la felicità del marito Fabio Piovesan, di mamma Silvia e papà Lino. La gioia in poche ore si è mutata in tragedia. Come riporta Il Gazzettino, infatti, sono insorte complicanze che hanno portato a una setticemia. Nonostante i disperati tentativi dei medici, per la neo mamma non c’è stato nulla da fare: è spirata ieri pomeriggio… (la foto) Ma ...