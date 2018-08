Partorisce due gemelli | mamma muore di setticemia 5 giorni dopo Famiglia sotto choc

“ Partorisce due gemelli - poi il dramma”. Maria Buso muore dopo il parto : l’infezione killer : Uno dei momenti più belli di una madre è quello della nascita del proprio figlio. A volte, però, durante il parto possono esserci delle complicazioni irreversibili con la morte della paziente o del piccolo appena nato. E purtroppo anche in questa estate 2018 si registra un caso del genere. Succede a Maserada, in provincia di Treviso. È morta cinque giorni dopo il parto . Maria Buso , 39 anni, lo scorso venerdì all’ospedale Ca’ Foncello ha dato ...

Madrid - Partorisce in strada aiutata da due poliziotti : Madrid, partorisce in strada aiutata da due poliziotti Madre e bimba stanno bene, sono state subito trasferite in ospedale Continua a leggere L'articolo Madrid, partorisce in strada aiutata da due poliziotti proviene da NewsGo.