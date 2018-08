Partorisce due gemelli e muore dopo 5 giorni per un' infezione

Donna di 34 anni Partorisce in strada aiutata da due poliziotti : Una bambina è nata in mezzo alla strada , con due poliziotti che hanno aiutato la madre a metterla al mondo. E’ successo a Madrid, nel sobborgo di Ciudad Lineal.

Madrid - Partorisce in strada aiutata da due poliziotti : Madrid, partorisce in strada aiutata da due poliziotti Madre e bimba stanno bene, sono state subito trasferite in ospedale Continua a leggere L'articolo Madrid, partorisce in strada aiutata da due poliziotti proviene da NewsGo.