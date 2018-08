Parole Ubikate in mare | ad Albissola Marina | incontro con il giornalista e scrittore Pino

Celle - ospite di Parole Ubikate in Mare il giornalista Gianluigi Nuzzi : Domenica 15 luglio ore 21,15 nell'ambito del Festival Parole Ubikate in Mare sul Lungo Mare Colombo a Celle Ligure incontro con il giornalista e conduttore di 'Quarto grado' su Rete4 Gianluigi Nuzzi e ...

Torna "Parole Ubikate in mare".20 serate con 28 autori in 3 Comuni : Savona Celle Ligure e Albissola Marina : Torna "Parole ubikate in mare", il più importante festival letterario estivo della Liguria con le grandi personalità del mondo della cultura, della società, della giustizia, del giornalismo italiano. ...