Parma | Calaiò si difende in Figc | Giuro sui miei figli | io sempre corretto

Palermo - Zamparini attacca il Parma : la querelle Calaiò fa discutere : Il presidente del Palermo Zamparini crede fermamente nella possibilità di giocare in Serie A nella prossima stagione al posto del Parma “Non sappiamo ancora se siamo in B e in A, aspettiamo ancora qualche giorno. Io sono molto fiducioso per l’appello, perché quando hai ragione al 100 percento di solito poi la giustizia ti dà ragione”. Lo dice il presidente del Palermo , Maurizio Zamparini , riferendosi alla decisione del ...

Serie A 2018-2019 - Parma penalizzato di cinque punti! Due anni di squalifica per Calaiò : Il Parma incomincerà la Serie A 2018-2019 con cinque punti di penalizzazione. Questa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale per aver commesso un illecito nell’ultimo campionato di Serie B: i messaggi inviati su Whatsapp da Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia, alla vigilia dell’ultima partita di regular season che ha poi promosso gli emiliani, sono stati visti come tentativo di ammorbidire la prestazione degli avversari. ...

