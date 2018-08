Palio di Siena | i giorni del Drago

Il Palio che si guarda in tv non è lo stesso che si corre a Siena : Strategie, soldi, risse, tradizioni. Assistere dal vivo alle prove e alla gara significa trovarsi di fronte a uno spettacolo di contraddizioni e potere, difficile da cogliere dalle telecronache. Leggi

Palio di Siena - fantino della Chiocciola cade in curva : gravi le sue condizioni : È in gravi condizioni il fantino della contrada della Chiocciola, Elias Mannucci, detto Turbine, dopo la caduta nel corso del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano che si è svolto il 2 luglio. Dal policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il fantino è ricoverato, fanno sapere che non è in pericolo di vita. Sul report del 118 si legge di un politrauma riportato dall’impatto con il tufo. Il fantino, infatti, è caduto in ...

Siena - il centrodestra si prende il Palio. Salvini : «Non vedo nessuno di sinistra» : Si saluta con Salvini, anche se le finestre d'affaccio sono diverse e le ultime esternazioni della leader di FdI sembrano aver un po' offuscato l'amicizia politica tra i due. «Non abbiamo parlato del ...

Palio di Siena del 2 luglio - vince la contrada del Drago : Il Palio di Siena del 2 luglio 2018 è del Drago che ha trionfato nella tradizionale cornice di Piazza del Campo con il fantino Brio che montava il cavallo Rocco Nice. Al secondo posto la contrada dell'Oca che dapprima ha rimontato la Giraffa e poi ha tentato fino alla fine di portarsi in prima posizione. La corsa è iniziata alle 20:30 circa dopo una mossa molto lunga e 2 false partenze. Curiosità statistica: continua il digiuno del Nicchio e ...

La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena : Il cavallo della contrada del Drago ha vinto il Palio della Madonna di Provenzano, corso questa sera in Piazza del Campo a Siena. Per il Drago è il trentottesimo Palio vinto nella storia mentre per il suo fantino Andrea Mari detto “Brio” The post La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena appeared first on Il Post.

