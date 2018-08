Palermo | una nave carica di hashish | sequestrate 20 tonnellate | undici arresti

Paura a Palermo - escavatore rompe tubo : è allarme per una fuga di gas. Traffico in tilt : Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Timore per il rischio di un'esplosione.Continua a leggere

Palermo - mutilavano arti per truffare le assicurazioni : “Fagli trovare l’ambulanza e una sedia a rotelle”. Le intercettazioni : Undici persone sono state fermate, tra cui un’infermiera dell’ospedale Civico di Palermo e un perito assicurativo nell’ambito di un’operazione della Polizia coordinata dalla Procura di Palermo. Sono state scoperte due organizzazioni criminali che truffavano le assicurazioni. Reclutavano vittime, a cui fratturavano arti simulando incidenti stradali, tra soggetti ai margini della società, come tossicodipendenti, gente in ...

Ricerca : primo caso antico di sindrome Marfan in una mummia di Palermo. : Si tratta di uno degli studi di mummiologia tra i più rinomati al mondo, che contribuisce a fornire utili dati sulla paleopatologia dei nostri antenati e ci permette di avere una visione diacronica e ...

Archeologia : scoperto il primo caso antico di sindrome Marfan in una mummia di Palermo : Una scoperta molto importante, che vede ancora una volta protagoniste le mummie delle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. Nell’ambito del Progetto Mummie Siciliane, diretto dall’antropologo Dario Piombino-Mascali, un gruppo di ricerca internazionale ha diagnosticato su una mummia i segni della sindrome di Marfan. Si tratta di una patologia scoperta dal celebre pediatra francese Antoine Marfan, le cui caratteristiche, oltre a ...

Palermo - minori stranieri sfruttati da una cooperativa : otto indagati. “Salari da 12 euro al giorno per lavorare nei campi” : Accoglievano minori stranieri non accompagnati nella propria comunità, poi li reclutavano per farli lavorare in campi agricoli, pizzerie e comunità di accoglienza con l’accordo dei rispettivi proprietari. E la paga era da fame: 12 euro al giorno, secondo l’accusa, per stare nelle tenute. Succedeva a Borgetto, nel Palermitano, nella comunità “New River” gestita dalla cooperativa sociale EsseQuadro. A scoprire tutto la ...

Sfida all'Oceano da Palermo : una barca in 3D per la Mini Transat : Si tratta della prima imbarcazione al mondo prodotta da un robot in 3D printing, attraverso cui Ocore intende dimostrare le potenzialità della tecnologia che consente la realizzazione di un progetto ...

Tango Fest a Palermo : oltre 500 tangueri sotto la Luna rossa : oltre 500 tangueri di tutto il mondo a Palermo per il “Tango Fest”. E stasera la Luna tingerà di rosso lo Spasimo e sarà una danza d’incanto

Eclissi di Luna : ecco dove osservarla domani 27 luglio da Palermo e provincia : domani si potrà assistere, meteo permettendo, anche dall’Italia, all’Eclissi di Luna più lunga del secolo: per 103 minuti il satellite della Terra si tingerà di rosso. A Palermo sono stati organizzati numerosi eventi che consentiranno di ammirare il fenomeno astronomico, tra questi: dalle 20:30 è in programma ai Giardini del Palazzo Reale (ingresso da Piazza Indipendenza) l’evento organizzato in collaborazione con ...

Caso Parma - Zamparini furibondo : “è una vergogna” - il Palermo chiede giustizia! : Zamparini davvero furente dopo la decisione in merito alla penalizzazione comminata al Parma dopo gli sms di Calaiò: “è una vergogna” Il Palermo è furibondo dopo la decisione del Tribunale federale in merito alla penalizzazione di 5 punti comminata al Parma nel prossimo campionato di Serie A, a seguito del Caso Calaiò. Maurizio Zamparini ha pesantemente alzato la voce, auspicando novità importanti dopo il ricorso del Parma, ...

Palermo - operaio cade da una scala e muore in Tribunale : Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Continua a leggere L'articolo Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale proviene da NewsGo.

Palermo - operaio muore cadendo da una scala : stava effettuando lavori in tribunale : Un operaio albanese di 48 anni è caduto da una scala ed è finito su un tavolo di vetro che, andando in frantumi, gli ha tranciato una gamba facendolo morire dissanguato.Continua a leggere

Palermo. Edmondo Fejzullai morto in un incidente nel Tribunale : Infortunio mortale sul lavoro all’interno del palazzo di Giustizia a Palermo. Edmondo Fejzullai stava sistemando la fibra ottica all’interno di

Infortuni : operaio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l'operaio non c'è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Franc

Infortuni : operaio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l’operaio non c’è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un’inchiesta condotta da Carabinieri della Compagnia di piazza Verdi. Si sta cercando di capire la ...