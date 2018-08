Palermo | sequestrata nave con 20 tonnellate hashish | 11 arresti

Palermo - la nave sequestrata con 20 tonnellate di hashish : Una nave con oltre 20 tonnellate di hashish e 400 mila litri di gasolio è stata sequestrata a Palermo dalla Guardia di Finanza che ha provveduto ad arrestare anche i membri dell'equipaggio, 11 ...

Palermo - sequestrata nave con 20 tonnellate di hashish. Arrestati 11 montenegrini : I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione con il gruppo aeronavale di Messina e il servizio centrale investigazione criminalità organizzata, hanno sequestrato la nave Remus, battente bandiera di Panama, perché carica di droga.L'imbarcazione è ora al porto di Palermo e un carico di ben 20 tonnellate di hashish è stato trovato nei suoi locali riservati alle scorte di carburante: la droga era nascosta ...

Palermo : controlli a Ballarò - sequestrata una panineria : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Un locale sequestrato e multe per oltre ottomila euro. E' il bilancio di un servizio di controllo volto al contrasto dell'abusivismo commerciale messo in atto dalla polizia, in collaborazione con la polizia municipale e l'Asp di Palermo, nel quartiere Ballarò. In via B

Palermo - PEZZO DI DITO NEL GELATO/ Attrezzatura sequestrata nel bar - indagini in corso dopo scoperta choc : PALERMO, trova un DITO nel GELATO: era di un dipendente assunto in nero che ha dovuto tacere. Sul luogo sono arrivati i carabinieri che hanno perquisito il locale e sono scattate le denunce(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:17:00 GMT)

Palermo : sequestrata discarica rifiuti pericolosi a Cerda : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - Una discarica di rifiuti speciali e pericolosi è stata scoperta dalla polizia in contrada Vignazza, a Cerda, in provincia di Palermo. L'area di circa 5mila metri quadri, occupata per lo più da motori di auto, pneumatici e altre parti di veicoli, è stata individuata dura

Palermo - la fabbrica dei biglietti e dei ‘grattini’ contraffatti : tipografia sequestrata : La guardia di finanza ha sorpreso il falsario durante un blitz a Bagheria: aveva realizzato 5mila falsi titoli di viaggio. Individuate altre 15 persone, gestori di edicole e negozi, dedite allo smercio dei biglietti contraffatti. Sequestrate anche oltre 11.000 schede parcheggio.Continua a leggere

