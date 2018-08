Palermo | scoperta nave con 20 tonnellate di hashish | immerso nel gasolio

Scoperta a Palermo nave con oltre 20 tonnellate d'hashish : Palermo , 9 ago., askanews, - Una nave con oltre 20 tonnellate di droga Scoperta dalla Guardia di finanza di Palermo . Undici sono le persone, tutte di origine montenegrina, finite in manette. L'...

Scoperta a Palermo nave con oltre 20 tonnellate d'hashish : Palermo , 9 ago., askanews, - Una nave con oltre 20 tonnellate di droga Scoperta dalla Guardia di finanza di Palermo . Undici sono le persone, tutte di origine montenegrina, finite in manette. L'...

Malattia Dita a ragno : scoperta in mummia a Palermo : Trovata in Sicilia la prima mummia con tracce della Malattia " Dita a ragno ". La Malattia rende le Dita particolarmente lunghe e affusolate.

Palermo : scoperta maxi piantagione di marijuana a Carini : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Una piantagione di 303 piante di marijuana, alte circa 160 centimetri, è stata scoperta dai carabinieri in contrada Uliveto, a Carini (Palermo). Si tratta della terza maxi piantagione scoperta dai militari in meno di un mese. In manette è finito Massimiliano Di Mercurio