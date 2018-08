Palermo | nave con 20 tonnellate di hashish | 11 arresti Ultime notizie | droga sommersa da

Bloccata a Palermo una nave con 20 tonnellate di hashish : 11 arresti - : Operazione della Guarda di finanza, che ha fermato un'imbarcazione battente bandiera panamense scoprendo il carico di droga immerso nel gasolio. In manette l'intero equipaggio, composto da cittadini ...

Palermo - la Finanza abborda in mare e sequestra nave con oltre 20 tonnellate di hashish. Arrestato tutto l’equipaggio : oltre 20 tonnellate di hashish immerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo su una nave battente bandiera panamense, la Remus, che da Las Palmas, in Gran Canaria, era diretta verso Tuzla, in Turchia, via Alessandria (Egitto). L’equipaggio – composto da 11 marittimi del Montenegro – è stato Arrestato in blocco. Il mercantile era già sotto osservazione da parte ...

Palermo - abbordata in mare e sequestrata una nave con oltre 20 tonnellate di hashish. Arrestato tutto l’equipaggio : oltre 20 tonnellate di hashish immerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo su una nave battente bandiera panamense, la Remus, che da Las Palmas, in Gran Canaria, era diretta verso Tuzla, in Turchia, via Alessandria (Egitto). L’equipaggio – composto da 11 marittimi del Montenegro – è stato Arrestato in blocco. Il mercantile era già sotto osservazione da parte ...

Palermo : Gdf sequestra venti tonnellate di hashish su nave - arrestato equipaggio (2) : (AdnKronos) – “Lo svolgimento delle complesse operazioni di ricerca a bordo, da parte del personale operante, avvenute in un contesto particolarmente critico, stante il notevole quantitativo di carburante stivato, è stato reso possibile grazie al pronto intervento e alla perizia tecnica dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Palermo che assicuravano, con un lavoro di bonifica durato oltre 14 ore e la successiva ...

