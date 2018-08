Palermo | la nave sequestrata con 20 tonnellate di hashish

Palermo - nave con 20 t. hashish : arresti : 9.55 Il Nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Palermo ,con il supporto del Gruppo aeronavale di Messina e la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ha intercettato e sequestrato una nave che trasportava oltre 20 tonnellate di hashish e tratto in arresto 11 cittadini montenegrini. La nave , battente bandiera panamense, è stata abbordata in acque internazionali e poi scortata nel porto di ...

Palermo - la Finanza abborda in mare e sequestra nave con oltre 20 tonnellate di hashish. Arrestato tutto l’equipaggio : oltre 20 tonnellate di hashish immerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo su una nave battente bandiera panamense, la Remus, che da Las Palmas, in Gran Canaria, era diretta verso Tuzla, in Turchia, via Alessandria (Egitto). L’equipaggio – composto da 11 marittimi del Montenegro – è stato Arrestato in blocco. Il mercantile era già sotto osservazione da parte ...