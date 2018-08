Palermo | la Finanza abborda in mare e sequestra nave con oltre 20 tonnellate di hashish

ilfattoquotidiano

: La Guardia di Finanza abborda e scorta a Palermo una nave carica di 20 tonnellate di hashish, per un valore di merc… - Teleacras : La Guardia di Finanza abborda e scorta a Palermo una nave carica di 20 tonnellate di hashish, per un valore di merc… - VELOSPORT1960 : Oltre 20 tonnellate di hashish immerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia… - Ale_Everyday : RT @ladoria1: Du' grammi proprio. A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato una nave che trasportava 20 tonnellate di hashish - Il Po… -

(Di giovedì 9 agosto 2018)20diimmerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia didisu unabattente bandiera panamense, la Remus, che da Las Palmas, in Gran Canaria, era diretta verso Tuzla, in Turchia, via Alessandria (Egitto). L’equipaggio – composto da 11 marittimi del Montenegro – è stato arrestato in blocco. Il mercantile era già sotto osservazione da parte delle fiamme gialle. L’analisi delle rotte, l’attività di intelligence e veri e propri pedinamenti (con elicotteri e pattugliatori d’altura) hanno attirato l’attenzione dei finanzieri. In particolare durante la navigazione la plancia di comando – quando lapassava davanti alle coste nordafricane – spegneva ripetutamente il proprio trasmettitore Ais (che consente l’identificazione e ...