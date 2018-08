Palermo | Gdf sequestra venti tonnellate di hashish su nave | arrestato equipaggio 2

Palermo : Gdf sequestra venti tonnellate di hashish su nave - arrestato equipaggio : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Oltre venti tonnellate di hashish occultate su una motonave panamense sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del Gruppo Aeronavale di Messina e la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. L’operazione è coordinata dalla Dda della Procura della Repubblica di Palermo. arrestato ...

Mafia : maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 ...

Mafia : maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso ...

Mafia : Gdf Palermo sequestra aziende per 21 milioni di euro : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Beni per circa 21 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di aziende leader nel settore immobiliare e del commercio di carni. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, ...

Mafia : Gdf Palermo sequestra aziende per 21 milioni di euro (2) : (AdnKronos) – Gli accertamenti patrimoniali ora condotti sono il frutto, oltre che delle tradizionali attività di ricostruzione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata, di approfondimenti in materia tributaria e di repressione dei fenomeni di riciclaggio. Le investigazioni svolte dal GICO di Palermo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno così permesso di ...

