Palermo | fratture per truffare assicurazioni | vittime consenzienti

(Di giovedì 9 agosto 2018) Tra le tante truffe ideate per intascare i premi assicurativi, quella messa è in atto aè sicuramente una delle più orribili e agghiaccianti. Criminali senza scrupoli avrebbero frodato agenzie assicurative menomando le loroche - pur di procurarsi poche centinaia di euro - accettavano di fratturarsi varie parti del corpo e trascorrere lunghi periodi con stampelle o in sedia a rotelle. L'avvio delle indagini Le indagini, che hanno portato al fermo di 11 persone appartenenti a due distinte organizzazioni criminali, sono iniziate nel gennaio del 2017 in to alla morte, in circostanze tragiche e sospette, di Hadry Yakoub. L'uomo di origine tunisina era stato trovato in un vicoletto alla periferia di. In un primo momento si era pensato ad incidente stradale causato, magari, da un pirata della strada. Gli inquirenti, però, si erano subito accorti che qualcosa ...