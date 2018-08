Palazzo Chigi smentisce l' abolizione degli 80 euro per la Flat tax

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : 19.38 E' in corso a Palazzo Chigi il vertice governativo in preparazione della legge di Bilancio. Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Presenti anche il ministro per ...

Il premier Conte compie 54 anni : festa a sorpresa a Palazzo Chigi : Il premier Giuseppe Conte compie 54 anni e il suo staff lo festeggia a Palazzo Chigi. Una torta ricoperta di fragole e frutti di bosco, palloncini rossi, blu, gialli e arancioni, e l'intero gruppo di ...

Conte a Palazzo Chigi : 'Manovra rigorosa e con riforme' La diretta : ' La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia perché ...

Renzi e i Rolex d’Arabia : le immagini dei cronografi spariti da Palazzo Chigi per un anno : Alla fine saltano fuori i Rolex sauditi al centro della baruffa tra i componenti della delegazione di Palazzo Chigi in trasferta a Ryad nel novembre 2015, raccontata a puntate dal Fatto e costata una figuraccia planetaria al governo di Matteo Renzi. Eccoli qui, in foto e video esclusivi del Fatto: tre Yacht Master da 15mila euro. Le immagini arrivano direttamente dalla cassaforte al secondo piano del Palazzo di via della Mercede 96, presso il ...

C'è accordo - in manovra primi passi reddito di cittadinanza e flat tax dopo vertice a Palazzo Chigi : ... che registra, come ha certificato di nuovo l'Istat, un calo dei ritmi di crescita che fa "decelerare" l'economia. L'asticella del Pil a fine anno si posizionerà sicuramente al di sotto dell'1,5% ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Conte : «Discusso il nuovo quadro macro» : Al vertice di questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini più il titolare del Mef Giovanni Tria e il ministro per gli Affari Ue Paolo Savona si entra nel vivo del dossier più caldo che attende il governo alla ripresa, e cioè quale forma dare alla prossima Manovra nei paletti imposti dai conti pubblici. Operazione non semplice, con sullo sfondo i mercati in minacciosa ...

Rubavano i pin dei bancomat davanti a Palazzo Chigi : Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina perché sorprese mentre smontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm, nel centro di Roma. ...

