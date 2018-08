Padri e figli Su Rete 4 il film con Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni oggi | 9

Siracusa. Guida sotto l'effetto di droghe : positivi 20 su 24. Cafiso : 'Dati sconfortanti - molti sono Padri con i figli in auto' : Incontriamo persone che banalizzano l'uso di Thc, salvo poi inscenare, una volta riscontrati, spettacoli fraudolenti di manipolazione e pianti greci, nel rispetto della nostra tradizione'. Usa l'...

Siracusa. Guida sotto l'effetto di droghe : positivi 20 su 24. Cafiso : 'Dati sconfortanti - molti sono Padri con i figli in auto' : Incontriamo persone che banalizzano l'uso di Thc, salvo poi inscenare, una volta riscontrati, spettacoli fraudolenti di manipolazione e pianti greci, nel rispetto della nostra tradizione'. Usa l'...

Pd - il tradimento dei Padri e dei figli : Ma cos'è questa voglia dei leader democratici di darsi alla tv e al cinema ancora prima del distacco doloroso? Una identità ritrovata, una voglia finita prematuramente o una necessità umana prima che politica dopo sconfitte cocenti, risposte non date, passioni svanite. Diamo per buona la smentita alla notizia, ma non a Lucio Presta, del Renzi conduttore tv, quel che resta è la tentazione. Il mollo tutto e vi dimostro ...