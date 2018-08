OSTIA | LA TESTATA DI SPADA DIVENTA UNO SPOT | M5S | LO RITIREREMO Ultime

OSTIA promuove le attività estive con la testata di Roberto Spada - InfoOggi.it : Avaro dice: 'Quest'anno l'estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e fitness, auto d'epoca e tanto altro ...

OSTIA - polemiche sullo spot con la testata di Spada. Di Pillo : “Lo ritireremo” : “Provvederemo già da questa mattina a ritirare lo spot radiofonico sugli eventi estivi” di Ostia. Giuliana Di Pillo, la minisindaca 5stelle del Municipio X di Roma, risolve così il caso della pubblicità radiofonica in cui si faceva riferimento – pur in maniera ironica – alla “testata” che “Robertino” Spada, presunto reggente dell’omonimo clan che imperversa sul litorale capitolino, ha dato al giornalista di Nemo Daniele ...

'Vieni a OSTIA - ti do una capocciata' - la testata di Spada protagonista di uno spot : Il decimo municipio di Roma Capitale ha scelto un accostamento piuttosto pericoloso per pubblicizzare i diversi eventi che costellano l'estate di Ostia. La scelta di ironizzare sulla testata data, lo scorso novembre, da Roberto Spada (reggente dell'omonimo clan malavitoso) al giornalista Rai Daniele Piervincenzi è stata giudicata da molti più che discutibile. E sui social è già scoppiata la polemica. "Vieni a Ostia, mo te la do una ...

