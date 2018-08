Ostia | il municipio M5s usa la testata come spot

Testate e capocciate : cosa si dice nello spot promozionale del municipio di Ostia : È polemica per uno spot radiofonico, commissionato dal municipio X di Roma, guidato da Giuliana Di Pillo del M5s, che promuove le iniziative dell'estate romana a Ostia, in cui si ironizza parlando di "Testate" da sferrare. Il riferimento dello spot è alla testata assestata sul viso a novembre 2017 scorso da Roberto Spada, membro dell'omonimo clan del litorale romano, al videomaker Daniele Piervincenzi. Un gesto ...

Ostia - la testata di Spada diventa uno spot per il Municipio. L’autore : “Idea mia - era un modo per sdrammatizzare” : “Mo’ t’a do ‘na capocciata”. “Ma che oh? ‘A capocciata a Ostia?…”. E ancora: “Per un’estate senza testate… no mejo che j’o spiego che sennò magari capiscono male”. Eh sì, a giudicare dalle reazioni non è stata prettamente “capita” o comunque apprezzata la pubblicità radiofonica recitata dal comico lidense Fabio Avaro sugli eventi estivi a Ostia. Lo spot, commissionato dal Municipio X “a costo zero” per promuovere le kermesse organizzate, ...

