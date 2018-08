Oscar | novità per la prossima edizione | arriva la nuova categoria ' miglior film popolare'

Novità agli Oscar : cerimonia più breve e premio al miglior film popolare. Ma è già polemica : Una cerimonia più breve di quanto sia mai stata, e una nuova categoria. Le Novità degli Oscar, in vigore dalla cerimonia del 24 febbraio 2019, sono state annunciate mercoledì sera, quando l’Academy ha rieletto come suo presidente John Bailey. La durata della kermesse è stata ridotta: tre ore al massimo, con le pause commerciali utilizzate per premiare alcune categorie. Quali, non è stato specificato. L’Academy ha, però, promesso di dare risalto ...

