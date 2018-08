wired

: ?? Tra poco nel nostro cartellone estivo ‘Dorian Gray’, tratto da Oscar Wilde. Una riflessione musicata sulla bellez… - teatrolafenice : ?? Tra poco nel nostro cartellone estivo ‘Dorian Gray’, tratto da Oscar Wilde. Una riflessione musicata sulla bellez… - starkbuckz : RT @L_valhalla: Possiamo inventare l’oscar per le migliori-ultime-parole di un personaggio e darlo a Tom Hiddleston che quel you will never… - micheleiurillo : Oscar, che cos’è il nuovo premio per il film più popolare -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Fanno molto discutere gli annunciati cambiamenti che l’Academy, l’organizzazione che assegna i premi, ha deciso di introdurre nei prossimi anni. Come comunicato dall’organizzazione californiana, una nuova categoria è destinata a farsi spazio tra quelle storiche e sarà destinata alle pellicole di successo(Achievement in Popular, più precisamente). Ulteriori dettagli sono però attesi per capire meglio cosa e chi intenda premiare l’Academy in questosegmento, in quanto l’organizzazione sta ancora finalizzando i criteri. Quello che appare certo è che inominati in questa nuova categoria potranno concorrere anche algenerale e più prestigioso, quello per il miglior. La nuova categoria sarà introdotta già nel 2019, a partire dalla 91esima edizione. La percezione generale è che la nuova categoria potrebbe accogliereche fanno ...