ilfattoquotidiano

: #Oscar 2019: l'#Academy introduce la categoria 'Miglior film popolare' - movieplayer_it : #Oscar 2019: l'#Academy introduce la categoria 'Miglior film popolare' - TutteLeNotizie : Oscar 2019, arriva la nuova categoria “Miglior film popolare”: ecco tutte le novità dall… - FQMagazineit : Oscar 2019, arriva la nuova categoria “Miglior film popolare”: ecco tutte le novità dall’Academy -

(Di giovedì 9 agosto 2018)in arrivo per la notte degli, che si terrà il 24 febbraioal Dolby Theatre di Hollywood. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che assegna i premi più ambiti del cinema, ha annunciato infatti che nella 91esima edizione verrà assegnata unastatuetta: l’per ipiù popolari. Unacompletamente, che dedica un riconoscimento anche ai blockbuster. Questo nuovo premio, i cui dettagli verranno resi noti solo in un secondo momento, è stato ufficializzato dopo l’ultima riunione, durante la quale John Bailey è stato rieletto presidente per un secondo mandato. Tra le altreintrodotte, c’è il limite alla durata della cerimonia, che non potrà superare le 3 ore, pubblicità inclusa. Una scelta, questa, dettata probabilmente dal fatto che la scorsa edizione degli, andata in onda a marzo, è durata quasi quattro ...