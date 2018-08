Orrore sul bus Si siede accanto a due ragazzine e violenta una di loro | poi fugge

Orrore in Germania - genitori vendono il figlio piccolo ai pedofili sul “Dark web” : Una vera e propria storia dell' Orrore quella che arriva dalla Germania . La sentenza di un tribunale di Friburgo nei confronti dei coniugi che per anni hanno ripetutamente abusato e venduto il piccolo online, sta facendo molto discutere sui social network.Continua a leggere

Niccolò Bettarini - Orrore sulla fidanzata. Cosa le hanno fatto quella notte maledetta. Si è saputo solo ora. Lei voleva difenderlo ma gli aggressori l’hanno ridotta così. Bestie : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, 19 anni, è stato accoltellato nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1° luglio all’uscita della discoteca Old fashion di Milano. Gli aggressori sono 4 ma le ragioni dell’aggressione non sono ancora note. Secondo quanto dichiarato dal proprietario della discoteca, all’interno della discoteca non ci sono stati problemi, pare che la lite sia scoppiata fuori, probabilmente perché ...