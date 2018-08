Opel Corsa GSi ancora una sportiva nel segno del Turbo

laragnatelanews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Mentre si inseguono le voci sulla futura(2019/20) che deriverà dal pianale della attesissima piccola di casa Peugeot, e avrà anche la versione a trazione ibrida, si rinnovano i fasti di una vettura simbolo di Casa. Si tratta della nuovissimaGSi che arriva ora sul mercato. La commercializzazione di tale prodotto appare forse un po’ in ritardo rispetto ad un modello non più giovanissimo. Con motoree telaio OPC, la nuova arrivata è unaper veri intenditori. Dopo Insignia,è il secondo modello GSi della gamma. La vettura si distingue per il telaio OPC estremamente preciso, che assicura maneggevolezza eccezionale e spazi di frenata ridotti.GSi monta il brillante motore1.4 litri da 110 kW/150 CV con 220 Nm di coppia (consumi di carburante in l/100 km: ciclo urbano 8,0-7,7, ciclo extraurbano 5,5-5,1, ciclo misto 6,4-6,1, ...