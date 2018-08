Onrush e The Elder Scrolls Online | Morrowind gratis questo fine settimana su Xbox One

eurogamer

: Xbox One: multiplayer, OnRush e The Elder Scrolls Online gratis sino al 12 agosto Su Xbox One iniziano i 'Free Pl… - arocco1992 : Xbox One: multiplayer, OnRush e The Elder Scrolls Online gratis sino al 12 agosto Su Xbox One iniziano i 'Free Pl… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Per la seconda volta Microsoft ha deciso di rendere gratuito il multiplayer anche per gli utenti non abbonati aLive,permetterà a tutti di giocare in compagnia da oggi 9 agosto fino al 12 dello stesso mese.Come riporta Gamingbolt, oltresarà possibile giocare gratuitamente ae Thegratuitamente per tutta la durata del. Precisiamo che i progressi raggiunti inpotranno essere importati nel gioco "completo" qualora si decidesse di acquistarlo, vi ricordiamo però che scaduta la promozione del multiplayerdovrete necessariamente possedere un abbonamento Live per poter giocare.A proposito diLive, per gli abbonati sono già disponibili gratuitamente Forza Horizon 2 Standard - 1oth Anniversary Edition (One) e Dead Space 3 (360), mentre dal 16 agosto For Honor Standard Edition ...