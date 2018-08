ilgossip

: #Omofobia a #Pomezia, coppia #gay offesa in Municipio...Ecco cosa è successo! - Ilgossipitalia : #Omofobia a #Pomezia, coppia #gay offesa in Municipio...Ecco cosa è successo! - Laboratorio_M : RT @gayit: #Pomezia, coppia gay offesa in Municipio: 'questo è diventato l'ufficio delle unioni tra fr*ci' - tisifone211 : #omofobia #Pomezia, una coppia si reca in Comune e un dipendente dice: «Questo non è l’ufficio delle #unionicivili… -

(Di giovedì 9 agosto 2018)gayin Municipio Estate all’insegna dell’, ormai veniamo insultati ovunque, dagli uffici delle Poste, ai ristoranti e adesso anche nei Municipi. Sabato scorso Walter Castaldi e Angelo Carboni si sono presentati al Municipio diper unirsi civilmente e sono stati accolti da un dipendente comunale con un bel: “Questo non è l’ufficio delle unioni civili. Ma l’ufficio delle unioni tra fr**i”. Laha già fatto una segnalazione all’ufficio del personale. Su questa vicenda è intervenuto anche Fabrizio Marrazzo, il portavoce del Gay Center: “Richiediamo l’intervento del Sindaco al fine di sanzionare il dipendente, e ci rendiamo disponibili per fare un corso gratuito ai dipendenti contro le discriminazioni, come già fatto in altri comuni. Facciamo, inoltre, appello al governo per approvare al più presto una legge contro l’omotransfobia ...