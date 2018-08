Omicidio Scopelliti | l' auto semidistrutta e i funerali del magistrato

Omicidio Scopelliti : 27 anni dopo trovata l'arma del delitto/ Ultime notizie : si indaga sui killer del giudice : Omicidio Antonino Scopelliti: 27 anni dopo trovata l'arma usata per uccidere il magistrato. Ancora indagini in corso per fare luce sui suoi presunti killer.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:34:00 GMT)