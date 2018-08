Oltre 3 milioni di multa per Vodafone | TIM | Wind Tre | minacce agli utenti morosi secondo

Il PUBG Global Invitational 2018 ha totalizzato un picco di Oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo : Il PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018), primo evento esport professionale organizzato da PUBG Corporation (PUBG Corp.), si è concluso domenica 29 luglio dopo aver incoronato il team coreano Gen.G Gold per la modalità con visuale in terza persona e il team cinese OMG per la modalità con visuale in prima persona; entrambi i team hanno portato a casa una parte del montepremi da 2 milioni di dollari messi in palio, di fronte ad oltre 30.000 ...

Overwatch League - le Grand Finals richiamano Oltre 10 milioni di spettatori! : Stando ai dati rilasciati durante la giornata odierna, l'evento ha attirato più di 10,8 milioni di spettatori da tutto il mondo nella due giorni e nelle due partite che si sono tenute durate le Grand ...

Giornata internazionale del gatto - nelle case degli italiani abitano Oltre 7 milioni e mezzo di felini : Il gatto vive insieme all'uomo da almeno 9.500 anni ed l'animale domestico più diffuso al mondo, dal Nord America all'Europa. Non è invece amato in Australia, dove la sua importazione per mano degli ...

Evasione e frode : sequestrati Oltre 8 milioni a imprenditori : sequestrati dalla Guardia di Finanza del nucleo di polizia economico finanziaria di Enna oltre 8 milioni di euro ad imprenditori per Evasione e frode

Evasione fiscale - sequestrati beni per Oltre 8 milioni di euro a Enna : beni mobili e immobili per 8 milioni e 260 mila euro, equivalenti all'imposta evasa, sono stati sequestrati, in via preventiva, dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Enna agli ...

Milano. Oltre 20 - 5 milioni di euro per il Diritto allo studio : Approvati dalla Giunta gli interventi del Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, per un totale di

UBI Banca - utile Oltre 200 milioni. Miglior risultato ultimi 10 anni : Teleborsa, - Unione di Banche Italiane - UBI Banca ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile di 208,9 milioni di euro. Al netto delle poste non ricorrenti il risultato netto si è attestato a ...

UBI Banca - utile Oltre 200 milioni. Miglior risultato ultimi 10 anni : Unione di Banche Italiane - UBI Banca ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile di 208,9 milioni di euro. Al netto delle poste non ricorrenti il risultato netto si è attestato a 222,1 milioni, ...

Detroit Become Human : sono Oltre 1.5 milioni i giocatori che hanno provato il titolo di Quantic Dream : ...5 milioni di persone hanno giocato a Detroit: Become Human in tutto il mondo, registrando oltre 20 milioni di ore di gioco. You are now well over 1,5 million worldwide to have played @Detroit_PS4 , ...

Detroit Become Human : sono Oltre 1.5 milioni i giocatori che hanno provato il titolo di Quantic Dream : Qualcuno potrebbe non essere un fan accanito della tipologia di giochi proposta da David Cage, ma sicuramente Quantic Dream sa come regalare immagini e momenti cinematografici. Questo è stato dimostrato, ancora una volta, con Detroit: Become Human. Come riporta Gamingbolt, l'apprezzata esclusiva per PS4 ha debuttato con recensioni positive nel mese di maggio e ha fatto piuttosto bene dal punto di vista delle vendite. Lo stesso Cage ha rivelato ...

Fire Emblem Heroes ha registrato incassi per Oltre 400 milioni di dollari : Fire Emblem Heroes era fermo a circa $ 300 milioni di incassi in tutto il mondo dopo il suo primo anniversario. Ora, a distanza di qualche mese dal traguardo, il gioco mobile ha superato i $ 400 milioni. Questa cifra prende in considerazione le vendite in tutto il mondo su App Store e Google Play.Come segnala Nintendoeverything, Fire Emblem Heroes è stato il titolo mobile di maggior successo di Nintendo in termini di entrate. Super Mario Run ha ...

Con Oltre 10 milioni di copie piazzate NBA 2K18 segna il record di vendite per il franchise : 2K annuncia oggi che NBA 2K18 ha venduto più di 10 milioni di copie, registrando un nuovo record per il franchise. Dal primo titolo uscito nel 1999, il franchise NBA 2K ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo, diventando il videogioco sulla NBA più venduto degli scorsi 17 anni.NBA 2K18 aveva la star dei Boston Celtics Kyrie Irving in copertina sull'edizione standard, mentre Shaquille O'Neal dominava la scena sulla copertina della Legend ...

Milano - sequestrati beni per Oltre 2 milioni a imprenditore affiliato alla 'ndrangheta : Milano, 2 agosto 2018 - Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, tra Motta Visconti e altre località della provincia sud di Milano, hanno sequestrato , in base alla normativa ...

Mafia - sequestrati Oltre 60 milioni 'E' vicino al boss Messina Denaro' : Maxi sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per un esperto fiscale-tributario e imprenditore del settore alberghiero ed immobiliare che avrebbe legami con il boss latitante. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo Segui su affaritaliani.it