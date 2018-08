Occhi puntati al cielo per le stelle cadenti della notte di San Lorenzo

Spread sfonda quota 270 - poi frena. Piazza Affari - Occhi puntati su Mediobanca : Borse volatili in avvio. A Milano corre Mediobanca sull’onda delle indiscrezioni secondo cui l'istituto sarebbe nel mirino del fondo Elliott che ha l'obiettivo di arrivare a Generali. Sul fronte macro, atteso il dato americano sul lavoro e il Pmi in Europa. L'euro sotto quota 1,16 dollari...

Decreto dignità - si infiamma lo scontro : oggi Occhi puntati su Tito Boeri : Teleborsa, - Non si placano le polemiche sul Decreto dignità , ormai da giorni al centro della bufera. oggi si prospetta l'ennesima giornata calda con la replica di Tito Boeri in audizione dinanzi ...

Decreto Dignità : Occhi puntati su Di Maio : Teleborsa, - Riflettori puntati sul Decreto Dignità, in attesa dell'audizione di oggi pomeriggio , 18 luglio 2018, ore 14.00 circa, nelle commissioni Lavoro e Finanze della Camera del ministro del ...

Tour de France – Oggi il primo tappone di montagna : è lotta tra big? Occhi puntati su Bardet e Nibali : Oggi il primo vero tappone di montagna al Tour de France: i favoriti della decima frazione della Grande Boucle Dopo una giornata di riposo, al termine di una prima settimana di sfide prevalentemente pianeggianti, i ciclisti tornano protagonisti al Tour de France 2018. Oggi il primo tappone di montagna: 158,5 km da Annecy a Le Grand-Bornand con quattro dure salite e cinque discese pericolose per 3.200 metri di dislivello. I ciclisti ...

Giappone - Occhi puntati sull'incognita leadership LPD : ... in termini di tempistica, strategia, ecc., mentre per quanto riguarda la politica fiscale, sottolineano, anche se con sfumature diverse, l'importanza del risanamento del bilancio, con la maggior ...

Roma - out Florenzi? Occhi puntati su Cuadrado e Suso : i dettagli… : Cuadrado E Suso- Resta totalmente da valutare il prossimo futuro di Alessando Florenzi. Il terzino/centrocampista giallorosso avrebbe espresso il suo desiderio di continuare la sua avventura in giallorosso, ma restano da risolvere ancora diversi dettagli. Parti ancora distanti, tanto da spingere il club capitolino a guardarsi intorno. Come evidenziato dai colleghi di “Il Messaggero“, qualora […] L'articolo Roma, out Florenzi? ...

Al vertice Nato di oggi tutti gli Occhi sono puntati su Trump : Lo stesso Trump ha promesso più volte di spazzare via il terrorismo dal mondo occidentale. L'allargamento della Nato eèun altro dossier sul tavolo, con la Macedonia, che - dopo la soluzione della ...

Eclissi di Luna - il 27 luglio Occhi puntati al cielo. Ecco quando e come vederla : Dopo la superLuna blu di sangue di questo inverno, il nostro satellite torna a dar spettacolo. Il 27 luglio assisteremo all'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Quella sera, a partire dalle 21:30 circa la Luna sarà oscurata dal nostro pianeta per 103 minuti. Durante questo tempo, la Luna sarà di sangue, cioè prenderà un colore rossastro regalandoci un'atmosfera molto suggestiva.Sarà una notte ...

Barcellona - Occhi puntati sul “nuovo” De Jong : Barcellona che ci ha abituati a dare uno sguardo attento ai giovani talenti, anche durante questa estate possibile colpo di prospettiva Pista olandese per il Barcellona che per il centrocampo punta al giovane talento dell’Ajax, Frenkie De Jong. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Sport’ che svela l’interessamento dei blaugrana per il giocatore 21enne; i ‘lancieri’ per lasciare andare De ...

Soste “selvagge” - linea dura a Genova Occhi puntati sulle corsie gialle dei bus : Vigili, Occhi puntati su fermate bus e corsie gialle: già 600 multe in venti giorni. Sanzioni in aumento anche in collina. giurato: «i mezzi pubblici non vanno intralciati»

Sicilia : tre città al ballottaggio - Occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa (2) : (AdnKronos) – A Siracusa la sfida è tra il candidato del centrodestra Paolo Ezechia Reale, ex assessore nel 2014 nel governo Crocetta, e Francesco Italia, vice sindaco uscente. Elezioni, quelle di Siracusa, che hanno visto il centrodestra spaccarsi con tre candidati sindaci al primo turno: Reale, sostenuto da Forza Italia e Fdi, Fabio Granata candidato di DiventeràBellisima e Francesco Midolo di Noi con Salvini. Frattura che è costata ...

Sicilia : tre città al ballottaggio - Occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Sono tre i capoluoghi di provincia Siciliani, che domani, domenica 24 giugno, andranno al ballottaggio. occhi puntati su Messina, Ragusa e Siracusa dove nessun candidato è riuscito a superare al primo turno la soglia del 40% necessaria per l’elezione. Nella città dello