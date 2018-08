Nuoto | tre ori azzurri a Glasgow | Codia | Panziera e Quadarella sul gradino più alto

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : in corso la 5 km maschile. Tre azzurri in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2018 del Nuoto in acque libere: nel Loch Lomond oggi si assegneranno le medaglie sulle distanze più brevi. Sono infatti in programma le 5 km, maschile e femminile, ed in entrambe le gare avremo in acqua tre rappresentanti. Alle ore 10.30, tra le 18 contendenti saranno presenti Rachele Bruni, Martina De Memme ed Arianna Bridi, mentre alle ore 12.00 tra i 24 aspiranti al titolo ...