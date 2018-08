Nuoto | Europei | Quadarella e Panziera oro nei 400 sl e nei 200 dorso

Nuoto - Europei di Glasgow : oro a Codia nei 100 farfalla e a Panziera nei 200 dorso : Piero Codia ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 farfalla maschili agli Europei di Glasgow. Il 28enne triestino dell'Esercito, entrato in finale per il rotto della cuffia, si è imposto con ...

Europei Nuoto 2018 - vincono l’oro Piero Codia e Margherita Panziera : A Glasgow Margherita Panziera ha dominato i 200 dorso e ha conquistato l'oro ottenendo anche il record dei campionati. Mentre Piero Codia ha vinto i 100 farfalla. Bronzo per il giovane Vergani e per la Castiglioni, già a medaglia nei giorni scorsi. Chiusura trionfale per l'Italia negli Europei di Nuoto.Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018 : BELLA COME L’ORO! Margherita Panziera nuovo fenomeno - cavalcata trionfale nei 200 dorso! : Vinciamo solo noi, sappiamo solo arrivare primi, è un pomeriggio leggendario, ci tuffiamo nell’oro e non sappiamo farne a meno, è un tripudio tutto azzurro agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo l’incredibile e inatteso trionfo di Piero Codia sui 100 farfalla, Margherita Panziera domina letteralmente i 200 dorso e si laurea Campionessa d’Europa con uno show ai limiti dell’incredibile: due apoteosi a distanza di circa dieci ...

Europei Nuoto - Panziera show : è oro nei 200 dorso : Margherita Panziera è oro nei 200 dorso agli Europei nuoto di Glasgow, il medagliere azzurro si rimpolpa ancora Agli Europei nuoto di Glasgow l’Italia sta dimostrando d’essere tornata grande. Un pomeriggio splendido quello odierno, con le medaglie a pioggia per la nostra Nazionale. Ultima solo in ordine di tempo l’oro di Margherita Panziera, superlativa nei 200 dorso. Una vittoria netta sulla Ustinova, con la nostra ...

Nuoto - Europei 2018 : Vergani-Castiglioni coppia di bronzo! Gli azzurri sul podio nella velocità dello stile libero e della rana : Quest’Italia non smette di stupire in questa edizione 2018 degli Europei di Nuoto a Glasgow. La velocità pura dello stile libero e della rana portano due bronzi al Bel Paese. Nei 50 sl maschili è l’esordiente Andrea Vergani che risponde presente. Si sa, la gara sull’unica vasca è molto particolare ed è la tensione a farla da padrona. L’azzurro peggiora anche per questo il crono delle semifinali (record italiano di ...

