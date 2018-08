Nuoto | Europei 2018 | Simona Quadarella nel mito Tripletta d’oro 400-800-1500 sl E’ nel

Nuoto - Europei 2018 : oro - oro - oro. I fuochi d’artificio di un’Italia impressionante. Verso le Olimpiadi con basi solidissime : Oro, oro, oro. Una valanga dorata si è abbattuta sulla piscina di Glasgow per merito dei nuotatori azzurri che, in quest’ultima giornata di gare, hanno sciorinato prestazioni di livello altissimo, dimostrando ancora una volta una grande profondità di squadra. Fino a qualche anno fa si diceva, a ragion veduta, che questa compagine fosse dipendente dalle sue punte: Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e, nell’ultimo biennio, ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera - ora sei grande davvero. Una nuova stella nel dorso mondiale : Un leone tatuato sul dorso e un viso intriso di felicità. Determinazione e allegria, forza ed entusiasmo. Emozioni, sensazioni che hanno accompagnato il post gara di Margherita Panziera , vittoriosa quest’oggi nella finale dei 200 dorso donne nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto . Un oro non certo piovuto dal cielo, frutto di impegno e dedizione. La ragazza veneta, due anni fa, si rese protagonista di un errore tecnico ...

Nuoto – Europei 2018 - il medagliere azzurro sorride : che successo per l’Italia a Glasgow! [GALLERY] : L’Italia sorride a conclusione degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018, il medagliere italiano torna a casa carico di preziose medaglie Un’edizione, quella degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018, ricca di soddisfazioni ed emozioni per l’Italia. La Nazionale azzurra torna a casa con un medagliere carico di riconoscimenti. La competizione continentale andata in scena oltremanica ha regalato all’Italia ben 6 ori, 12 ...