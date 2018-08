Nuoto | Europei 2018 | Piero Codia | quando il cuore va oltre il pronostico Una sorpresa

Nuoto : europei - Quadarella oro sui 400m stile libero : Un altro oro per l'Italia ai Campionati europei di Nuoto a Glascow: Simona Quadarella ha conquistato il podio più alto nei 400 stile libero. La gara è stata a lungo dominata dall'ungherese Ajna Kesely, 16 anni appena, già argento sugli 800 e bronzo sui 1500. Ma Quadarella l'ha agguantata negli ultimi 150 metri tagliando il traguardo a 4 min 03 sec 35/100 proprio davanti a Kesely (4:03.57) e alla ...

Europei Nuoto 2018 - La staffetta femminile 4x100 mista giù dal podio a Glasgow : Niente medaglia per la staffetta femminile 4 100 mista agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: quarto tempo per le azzurre Terminano con la staffetta 4 100 mista femminile, gli Europei di Nuoto 2018 di ...

Nuoto - Europei 2018. Margherita Panziera : “Aspettavo questa gara da mesi - è un oro bellissimo” : Margherita Panziera si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di Nuoto e ha conquistato un’incredibile medaglia d’oro sui 200 metri dorso, esibendo un dominato davvero incredibile nella vasca di Glasgow. L’azzurra ha confezionato quattro vasche davvero da urlo e ha dominato l’intera concorrenza, riuscendo così ad agguantare l’alloro più prezioso dopo una lunga rincorsa e dopo aver lavorato duramente per tutta ...

Nuoto - Europei 2018 : una valanga d’ORO per l’Italia nell’ultima giornata. Codia - Panziera e Quadarella cavalieri delle acque : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello quest’ultima degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Oggi la piscina britannica si è tinta d’azzurro con cinque medaglie (3 ori e 2 bronzi) che hanno proiettato gli azzurri in terza posizione nel medagliere complessivo del Nuoto in piscina con 22 medaglie (6 ori, 5 argenti e 11 bronzi). Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto quest’oggi. LA CONSACRAZIONE DI ...

Nuoto - Europei 2018. Piero Codia : “L’oro inaspettato - un tempo grandioso. Questo è un sogno” : Piero Codia oggi ha confezionato una delle imprese più incredibili della storia del Nuoto italiano contemporaneo laureandosi Campione d’Europa sui 100 farfalla partendo addirittura dalla corsia otto. Nessuno avrebbe puntato su di lui e invece l’azzurro, scattato al largo e lontano dai riflettori, si è reso protagonista di un numero da antologia che lo ha spedito sul tetto del Vecchio Continente e che lo ha consacrato quasi in maniera ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Questo oro è magico - non ho limiti! Puntavo al podio ma poi…” : Simona Quadarella si è consacrata come la Reginetta indiscussa degli Europei 2018 di Nuoto che si sono conclusi oggi a Glasgow. L’azzurra ha completato la magica tripletta d’oro: dopo le apoteosi sui 1500 e gli 800 metri stile libero, la laziale ha fatto saltare il banco anche sui 400 dove non partiva con i favori del pronostico e ha così festeggiato con pieno merito un filotto nel fondo in vasca che l’ha proiettata di diritto ...

Triplo oro azzurro agli Europei di Nuoto : Codia nei 100 farfalla - Panziera i 200 dorso - terza medaglia per Quadarella nei 400 stile libero : Nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto di Glasgow arrivano ancora due ori per i colori italiani: Piero Codia ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nei 100 stile libero agli Europei di nuoto di Glasgow con il tempo di 50.64, record italiano e dei campionati. Argento per il francese Mehdy Metella in 51.24 e bronzo per il britannico James Gu...

Europei Nuoto 2018 – Margherita Panziera d’oro a Glasgow : le FOTO più belle ed emozionanti : Le FOTO più belle del successo di Margherita Panziera nei 200 dorso agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow Margherita Panziera ha conquistato un fantastico oro, oggi a Glasgow, nei 200 dorso agli Europei di Nuoto 2018. Un’emozione immensa per l’azzurra, raccolta nella nostra gallery, dove sarà possibile vedere le FOTO più belle del successo italiano.L'articolo Europei Nuoto 2018 – Margherita Panziera d’oro a Glasgow: ...

