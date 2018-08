Nuoto | Europei 2018 | oro | oro | oro I fuochi d’artificio di un’Italia impressionante

oasport

(Di giovedì 9 agosto 2018) Oro, oro, oro. Una valanga dorata si è abbattuta sulla piscina di Glasgow per merito dei nuotatori azzurri che, in quest’ultima giornata di gare, hanno sciorinato prestazioni di livello altissimo, dimostrando ancora una volta una grande profondità di squadra. Fino a qualche anno fa si diceva, a ragion veduta, che questa compagine fosse dipendente dalle sue punte: Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e, nell’ultimo biennio, Gabriele Detti. ITALIA SENZA LE SOLITE PUNTE – Nella rassegna continentale di Glasgow l’Italia, sposando una terminologia calcistica, ha giocato con il falso nueve, non potendo contare sull’efficienza degli atleti migliori: Detti a casa per infortunio, Paltrinieri malato e a mezzo servizio in Scozia e Pellegrini in un anno di transizione. Doveva essere, quindi, la manifestazioni del nuovo che avanza, dei giovani e di un livello medio ...