Nuoto | Europei 2018 IL PAGELLONE | Panziera | Codia | Quadarella | l’Italia chiude coi

: ?????? Congratulazioni @greg_palt! Argento negli 800m agli Europei di nuoto! ???? - juventusfc : ?????? Congratulazioni @greg_palt! Argento negli 800m agli Europei di nuoto! ???? - Agenzia_Ansa : Europei nuoto, tripletta #Quadarella, oro anche 400 stile libero #glasgow2018 - RaiNews : #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? -

(Di giovedì 9 agosto 2018) SIMONA10: Tris servito! Se l’oro nei 1500 e quello negli 800 poteva anche essere messo in bilancio alla vigilia dell’Europeo, quello dei 400 è sorprendente e condito con un crono a 4’03” è ancora più bello. E’ lei la donna dei campionati, un’eroina, merita il massimo dei voti. STEFANIA PIROZZI 6: La migliore Pirozzi di Glasgow. Sfiora l’ingresso in finale dei 400 stile che non sono propriamente casa sua ma in quel finale di gara c’è tutta la rabbia per la sfortuna che non le ha permesso di affrontare al meglio la kermesse europea FEDERICO TURRINI 5: Simale l’Europeo del mistista toscano che affonda nei 400 e non avvicina nemmeno la finale. THOMAS CECCON 4: Fa segnare quattro secondi più del personale e il naufragio della mista parte proprio dalla sua contro prestazione. ALESSANDRO PINZUTI 5: E’ sicuramente ...