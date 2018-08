Nuoto | Europei 2018 | 4×100 mista | che figuraccia! Eliminazione dolorosa | azzurri battuti

DIRETTA/ Europei Nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv. Quadarella e staffetta donne avanti : male gli uomini : DIRETTA Europei di Nuoto 2018: info streaming video e tv dell'ultima giornata di gare a Glasgow, oggi giovedi 9 agosto. Gli azzurri di nuovo sul podio?.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 : batterie 9 agosto. Quadarella in scioltezza in finale nei 400 sl - la 4×100 mista femminile nell’atto conclusivo : Ultima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 400 misti uomini Niente da fare per il nostro Federico Turrini nelle batterie dei 400 misti uomini. Il toscano, escluso dalle semifinali dei 200 metri (misti), conferma di non essere in grande ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Staffetta mista uomini vergognosa : fuori dalla finale! Quadarella avanti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera chiamata all’esame di maturità nella finale dei 200 dorso : Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di Nuoto. Margherita Panziera sarà una delle carte migliori che l’Italia si giocherà quest’oggi. La ragazza di Montebelluna si è confermata su livelli molto alti nel corso delle semifinali dei 200 dorso donne siglando il crono di 2’07″27 e conquistandosi la corsia 4 della finale. Una prova di grande ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Quadarella e le staffette miste. L’Italia può chiudere alla grande! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le ...

Nuoto - Europei 2018. Staffette miste da medaglia ma per l’oro serve un miracolo : Mai come in questa edizione degli Europei l’Italia è stata competitiva in tutte le specialità e in tutti gli stili, a tal punto da far ben sperare in chiave Staffette miste sia maschile che femminile. La notizia buona è che, sia in campo maschile che femminile, l’Italia non ha il famoso “buco nero” che nelle scorse edizioni eliminava spesso l’Italia dalla zona medaglie, cioè la mancanza di un atleta competitivo in ...

Nuoto - Europei 2018 : ultimi fuochi d’artificio in piscina. Panziera - Vergani - Castiglioni e Quadarella gli osservati speciali : Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di Nuoto. L’Italia ha motivi per cui sorridere. Nonostante le assenze di due atleti importanti come Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi, lo stato febbrile di Gregorio Paltrinieri ed una Federica Pellegrini in un anno di scarico, il Bel Paese ha messo in mostra una grande varietà di risultati, con nuovi atleti pronti a ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Oggi nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018, dopo il bronzo di ieri di Rachele Bruni nella 5 km. Oggi in programma la 10 km femminile e ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare : Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), valida per l’edizione 2018 degli Europei di Nuoto, ed ultimi fuochi d’artificio in vasca. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le staffette miste e quanto ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto ed ultimi fuochi d’artificio in vasca. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le staffette miste e quanto potrà fare Simona Quadarella nei 400 stile libero rappresentano le carte da giocare per il Bel ...

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE : Restivo : la medaglia coi baffi. Cusinato a un passo dal mito : MARGHERITA PANZIERA 7: Tranquilla in mattinata, scatenata al pomeriggio con una grande semifinale che la fa avanzare con il miglior tempo. Domani si gioca l’oro con Ustinova. CARLOTTA TONI 5.5: Non è la sua gara ma lei si impegna comunque anche se il tempo che esce è alto. Paga la stanchezza per le fatiche dei giorni precedenti. LUCA DOTTO 4: Fallisce l’ingresso in finale ampiamente alla sua portata nei 50 stile e poi sbaglia clamorosamente il ...

Nuoto - Europei 2018 : il film della penultima giornata. Paltrinieri : “Ho dato tutto”; Pellegrini : “Contenta del quinto posto” : E’ andata in archivio una giornata in cui le medaglie non sono mancate: gli argenti di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, di Fabio Scozzoli nei 50 rana, di Ilaria Cusinato ed il bronzo di Matteo Restivo. Di seguito le reazioni a caldo dei protagonisti. LA VIDEO INTERVISTA DI GREGORIO Paltrinieri L’argento della volontà e del coraggio. Gregorio Paltrinieri non si smentisce ed anche se è costretto ad abdicare per via di un ...