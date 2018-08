Nuoto | doppio oro per l' Italia | Codia e Panziera campioni europei

Doppio oro azzurro agli Europei di Nuoto : Codia nei 100 farfalla - Panziera nei 200 dorso femminili : Per Codia anche la seconda miglior prestazione stagionale al mondo. 'Aspettavo da mesi questa gara, è stato bellissimo - dice Panziera -. Ho fatto la mia gara, il fatto di avere avversarie ...

Doppio oro azzurro agli Europei di Nuoto : Codia nei 100 farfalla - Panziera nei 200 dorso femminili : Nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto di Glasgow arrivano ancora due ori per i colori italiani: Piero Codia ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nei 100 stile libero agli Europei di nuoto di Glasgow con il tempo di 50.64, record italiano e dei campionati. Argento per il francese Mehdy Metella in 51.24 e bronzo per il britannico James Gu...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : doppio argento per Cusinato e la 4 100 sl maschile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdersi neanche un istante del darsi ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppio argento nel Nuoto - attesa per gli inseguimenti nel ciclismo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 , venerdì 3 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppio argento nel Nuoto - attesa per gli inseguimenti nel ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’Italia vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...