Nuoto di fondo | Europei 2018 Giulia Gabbrielleschi | “Avevo studiato Van Rouwendaal | sono

Europei Nuoto 2018 - Gabbrielleschi argento nella 10 Km fondo. I risultati di oggi : L'azzurra Giulia Gabrielleschi , 22enne pistoiese, ha vinto la medaglia d'argento nella 10 km di fondo agli Europei di nuoto di Glasgow. Oro e bronzo a due olandesi: prima Sharon Van Rouwendaal, terza ...

Nuoto - Europei 2018 : Gabrielleschi d’argento nella 10 km di fondo su un podio dominato dalle olandesi : nella gara dei 10 km di fondo agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 Giulia Gabrielleschi si aggiudica la medaglia d’argento Giulia Gabrielleschi ha vinto la medaglia d’argento nella 10 km di fondo agli Europei di Nuoto in corso a Glasgow. L’azzurra si è piazzata seconda e sale sul podio insieme a due olandesi: Sharon Van Rouwendaal ed Esmee Vermeulen, rispettivamente oro e bronzo. Quarta l’altra italiana Rachele ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : strapotere Van Rouwendaal - olandese imbattibile nella 10 km. Argento per un’ottima Giulia Gabbrielleschi : L’olandese Sharon van Rouwendaal vince anche la gara dei 10 chilometri di nuovo in acque libere valevole per i Campionati Europei 2018 in corso di svolgimento a Glasgow e continua a scrivere pagine di storia dello sport. La campionessa classe 1993, infatti, dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella 5km di ieri, oggi ha centrato la doppietta con la 10km in attesa della 25km per un trittico mai riuscito a nessuna in precedenza. La ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia per gli ultimi botti nel Nuoto! Desalu fa sognare nei 200 metri - tuffi e fondo agguerriti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Oggi nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018, dopo il bronzo di ieri di Rachele Bruni nella 5 km. Oggi in programma la 10 km femminile e ...

Europei Nuoto - 3 argenti tra vasca e tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : van Rouwendaal e Weertman i favoriti della 10 km. Bridi e Ruffini i riferimenti azzurri : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda gara del programma degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Dopo i successi della cinque chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e dal giovane ungherese Kristóf Rasovszky, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nella prova della 10 km, quella che da un certo punto di vista ha più valore delle altre essendo quella con ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di giovedì 9 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Nella seconda giornata del Nuoto di fondo agli Europei di Glasgow 2018, che vedrà domani il suo compimento, andranno in scena le due gare da 10 km, quella femminile e quella maschile. Alle ore 10:30 nuoteranno le donne: partiranno in 31, tra cui tre azzurre. Se dalla 5 km replicano Arianna Bridi e Rachele Bruni, in questa distanza si registra l’ingresso di Giulia Gabrielleschi, già argento alle Universiadi di Taipei 2017. Gli uomini ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : vittoria di forza di Kristof Rasovszky sui 5 km - quinto posto per Marcello Guidi : Continua a rivelarsi azzeccata la scelta di Kristof Rasovszky di passare dai 1500 metri al Nuoto di fondo: l’ungherese è il nuovo campione d’Europa sui 5 km, dopo aver sempre avuto un controllo totale della gara. Il suo principale rivale odierno, il francese Axel Reymond, è arrivato al secondo posto, mentre ha completato il podio l’altro transalpino Logan Fontaine. Prestazioni degne degli italiani, che pur senza tenere il trio ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : in corso la 5 km maschile. Tre azzurri in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2018 del Nuoto in acque libere: nel Loch Lomond oggi si assegneranno le medaglie sulle distanze più brevi. Sono infatti in programma le 5 km, maschile e femminile, ed in entrambe le gare avremo in acqua tre rappresentanti. Alle ore 10.30, tra le 18 contendenti saranno presenti Rachele Bruni, Martina De Memme ed Arianna Bridi, mentre alle ore 12.00 tra i 24 aspiranti al titolo ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Rachele Bruni è bronzo nella 5 km. Dominio dell’olandese Van Rouwendaal : Prima gara per gli Europei di Nuoto in acque libere a Glasgow 2018 e subito una medaglia per l’Italia. Rachele Bruni ha colto il bronzo nella 5 km femminile dominata dall’olandese Sharon Van Rouwendaal davanti alla tedesca Leonia Antonia Beck. Quarta Arianna Bridi, ottava la debuttante Martina De Memme, al primo grande evento nel fondo dopo una buona carriera in piscina. Le condizioni quasi estreme dell’acqua (temperatura ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Oggi nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), prenderanno il via gli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018. Domani si comincerà con la 5 km femminile e maschile. Nella gara riservata alle donne vedremo Rachele ...