Notte di San Lorenzo | appuntamento venerdì 10 agosto a villa Filippina

Al via questa sera a Sante Marie la sesta Notte bianca dei bambini con giochi e laboratori : questa sera, a partire dalle 21, in piazza Aldo Moro tutti i bambini potranno partecipare attivamente ai laboratori ambientali, agli spettacoli del mago, al color party, ai giochi di squadra, alla ...

Arriva la Notte di San Lorenzo : ANSA, - ROMA, 8 AGO - Arriva le Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con le sue stelle cadenti, che quest'anno si annunciano straordinarie per la loro visibilità, grazie all'assenza della Luna. Le ...

Arriva la Notte di San Lorenzo : ANSA, - ROMA, 8 AGO - Arriva le Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con le sue stelle cadenti, che quest'anno si annunciano straordinarie per la loro visibilità, grazie all'assenza della Luna. Le ...

Arriva la Notte di San Lorenzo : ANSA, - ROMA, 8 AGO - Arriva le Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con le sue stelle cadenti, che quest'anno si annunciano straordinarie per la loro visibilità, grazie all'assenza della Luna. Le ...

Arriva la Notte di San Lorenzo con le sue stelle cadenti : ecco quando vedere le Perseidi : Manca poco per la Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con le sue stelle cadenti, che quest’anno si annunciano straordinarie per la loro visibilità, grazie all’assenza della Luna. Le meteore di agosto, chiamate Perseidi, sono infatti associate alla Notte in cui si festeggia il santo e per questo vengono chiamate anche Lacrime di San Lorenzo, ma il picco è previsto tra il 12 e il 13 agosto. Un tempo il picco di attività di questa ...

Biblioteca Capitolare : antichi codici di astronomia nella Notte di San Lorenzo : ... il patrimonio della Biblioteca Capitolare offre al visitatore una panoramica del percorso affascinante e travagliato di questa scienza e dei suoi esponenti, alla ricerca del proprio posto nell'...

Il 10 agosto la Notte di San Lorenzo tra calici e osservazioni dalle vigne toscane : Nella struttura, caratterizzata da quattro sezioni , astronomica, ambientale, meteorologica, sismica, , coabitano scienza, ricerca e cultura. Con l'imprimatur di una madrina d'eccezione, Margherita ...

Cielo sereno per la Notte di San Lorenzo. Pronti a esprimere desideri? : ... che nella sua poesia X Agosto, parlava di queste stelle come delle lacrime del santo, disperato per le malvagità del mondo. Pronti dunque ad alzare gli occhi al Cielo e a esprimere i vostri desideri!...

A Finale Ligure per la Notte di San Lorenzo la Seconda Edizione di Miss Finalpia : Foto della passata Edizione Torna l'appuntamento con la bellezza venerdì 10 agosto 2018 dalle 21,00 in via Drione a Finalpia insieme alla Seconda Edizione del concorso Miss Finalpia, organizzato anche ...

Cchiu Fa Notte e Cchiu fa forte a San Marco in Lamis - Foggia - - domani l'anteprima a San Giovanni Rotondo : Alle 20.00 partono gli spettacoli collaterali nelle varie location per convergere alle 22.30 in Piazza Madonna delle Grazie. In piazza si esibiranno i Contrada Caipiroska , da San Severo, , Cisco ...

A Talamello - tutto pronto per la Notte di San Lorenzo : ...potendo anche degustare le specialità gastronomiche nei ristoranti che per l'occasione proporranno i loro menù all'aperto per permettere ai visitatori di mangiare e gustare gli spettacoli dal vivo.

Silvio Berlusconi dimesso dopo la Notte all’ospedale San Raffaele : “Sto bene” : Silvio Berlusconi, ha lasciato l'ospedale, accompagnato dalla scorta e dalla parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli. Prima di allontanarsi dalla struttura ha abbassato il finestrino della sua auto e ha detto: "Sto bene".Continua a leggere

Chiavenna : Notte di San Lorenzo tra shopping e stelle cadenti : Nelle vie interessate saranno infatti allestiti, dalle ore 21.30 alle 23.30, spettacoli con musica acustica dal vivo, esibizioni di mangiafuoco e spettacoli vari di artisti di strada.

Migranti - in 47 approdano nella Notte sull'isola di Sant'Andrea a Gallipoli : 10 sono minorenni : Sbarcati nella notte e senza bagnarsi nemmeno un piede. Un gruppo di Migranti composto da 47 persone che si dichiarano pakistani è stato rintracciato all'alba sull'isola di Sant'Andrea, a Gallipoli. ...