Non è la burocrazia il problema | ma le promesse ' fatte in giro'

PordeNone taglia la burocrazia : Rilasciata dal Suap anche l'agibilità per gli spettacoli pubblici e itineranti, lotterie e simili. Ricadono nella sua gestione pure i punti verdi, le strutture ricettive come alberghi e bed and ...

Decreto dignità - Di Maio : Colpo a jobs act-burocrazia. Conte : Non siamo contro le imprese : Teleborsa, - Il Decreto dignità si basa su "tre concetti: diamo un Colpo mortale al precariato , licenziando il jobs Act; diamo un Colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia , per cui ci ...

Consiglio dei ministri - slitta il decreto dignità : Non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

Vecchia burocrazia e nuovi vincoli Ecco i 6 motivi per cui l'Italia Non cresce : La stretta sull’utilizzo dei contratti a termine e le sanzioni per le imprese che delocalizzano: sono queste le due misure contenute nella bozza del «decreto dignità» che più indispettiscono le imprese. Soprattutto quelle di più grandi dimensioni. Le aziende sono toccate in realtà anche da altri provvedimenti che il governo ha allo studio. Qui i principali. Ci sono poi temi su cui finora il governo non si è espresso, su cui le imprese tengono ...

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli Non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...