“Non chiamatemi genio” Carlos Santamaria | il 12enne universitario che emula Young Sheldon

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un dodicenne all’università. E, per non farsi mancare nulla, studierà Fisica Biomedica, mica pizza e fichi. Succede in Messico doveSantamaría Diaz, 12 anni, è già stato soprannominato. Sì, proprio come il simpatico personaggio protagonista della serie TV americana “The Bing Bang Theory”.è il primo minore ammesso dalla Università Nazionale Autonoma del Messico e ha preso parte alle lezioni, presso la Facoltà di Scienze laurea in Fisica Biomedica, a partire da lunedì 6 agosto 2018. Lui, così piccolo e già studente, non si considera un genio. Il piccolo ha risposto senza esitazione alle domande della stampa da una sedia blu, troppo grande per il piccoletto. Il ragazzo, i cui piedi toccavano a malapena a terra, ha riso e scosso la testa quando un giornalista gli ha chiesto se si considera un genio. “Non mi piace usare ...