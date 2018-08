' Non aboliamo gli 80 euro e non aumentiamo l' Iva' | Salvini e Di Maio

askanews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Roma, 9 ago., askanews, - Il governo non intende cancellare il bonus di 80introdotto dal governo Renzi per finanziare la Flat tax. In un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro dell'Economia Tria aveva spiegato che il bonus,'per com'è stato costruito', 'crea complicazioni infinite, a partire dai molti contribuenti che l'anno dopo scoprono di …