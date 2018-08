Niger | forti piogge e alluvioni | 22 morti e 55mila persone in difficoltà

meteoweb.eu

: @bravimabasta A proposito io essere capo di banca di Niger e avere conto corrente di morto con 1765567544 miliardi… - i_poteri_forti : @bravimabasta A proposito io essere capo di banca di Niger e avere conto corrente di morto con 1765567544 miliardi… - InformxResister : Italiani in Niger, a fare la guerra La Camera approva la missione militare, nonostante le forti perplessità ... - irritatrix : RT @grande_luciano: #inondala7 ci si preoccupa di ciò che accade in Libia e Niger ma non ci si preoccupa di ciò che accade nel meridione ch… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) E’ allarme in Neger in seguito allee inondazioni che hanno causato la morte di almeno 22e che hanno interessato quasi 50mila. Secondo il ministro per l’Azione umanitaria e la Gestione dei disastri, Lawan Magagi, lecadute tra lo scorso fine settimana e lunedì 6 agosto hanno provocato la morte di 22e hanno colpito 6.146 famiglie (49.845), uccidendo 26.344 capi di bestiame e radendo al suolo 3.131 case. “Lehanno devastato anche 3.902 ettari di campi agricoli, 11 scuole e 33 pozzi d’acqua”, ha riferito il ministro. Il governo ha un piano di emergenza per assistere fino a 170mila. L’anno scorso, furono 206mila lecolpite dain, con 232e 2.246 case crollate. L'articolo: 22insembra essere il primo ...