Niente Italia per Pirlo | resta opinionista per Sky

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : Niente bando - si studia una “new company” : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L’idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo....

Morata : "Potevo tornare in Italia. Niente Mondiale? Ho pianto" : L'attaccante spagnolo racconta le difficoltà attraversate durante la sua prima stagione al Chelsea e la felicità per la nascita dei due figli

Borse : agosto nervoso con dazi e rischio Italia - ma Niente allarmi : Perché non accelerarne i tempi, chiedendo in cambio all'Italia di contenere la sua propensione alla spesa? In conclusione, due anni fa a quest'epoca il mondo appariva tranquillo, ma anche stagnante . ...

Open Arms recupera 87 migranti. Niente Italia : li porta diretti in Spagna : È come se in Italia non provino neppure più a sbarcare. Open Arms, infatti, oggi ha comunicato di aver recuperato 87 migranti "in acque internazionali" e di averle portate a bordo. Secondo quanto emerge in questi momenti, gli immigrati non saranno portati in Libia e neppure in Italia. Ma in Spagna.La Open Arms, come noto, è una Ong spagnola fondata da Oscar Camps. Dunque è Madrid ad essere responsabile di quanto accade a bordo della nave. ...

«Siamo italiani» - ma il comune di Castel Volturno nega la cittadinanza a figli di migranti. Il sindaco : «Niente requisiti» : Nati e cresciuti in Italia, ma non ancora riconosciuti come cittadini nonostante la legge riconosca loro il diritto soggettivo di chiedere la cittadinanza, tre ventenni - due donne e un uomo - figli...

Scherma - Mondiali 2018 : Niente bronzo per l’Italia della sciabola femminile - azzurre beffate dalla Corea del Sud : Dopo la semifinale persa con la Russia, l’Italia della sciabola femminile ai Mondiali di Wuxi 2018 cede il passo anche alla Corea del Sud che si prende i bronzo È sfumata la medaglia di bonzo per l’Italsciabola femminile, battuta nella finale per il terzo posto ai Mondiali di Wuxi dalla Corea del Sud. Il quartetto azzurro del ct Giovanni Sirovich, formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta, si ...

Niente Italia per Golovin : è del Monaco : Alexander Golovin si appresta a firmare con il Monaco dopo l’exploit agli ultimi Mondiali russi con la propria Nazionale “Alexander Golovin non volerà con la squadra a Nizhny Novgorod in connessione con il prossimo passaggio al nuovo club”. Con questo breve messaggio, il Cska Mosca, annuncia di fatto il passaggio di Golovin al Monaco. Il calciatore russo si è messo in mostra agli ultimi Mondiali, attirando su di sè ...

«Non si affitta agli stranieri» : Niente casa per Aboubakar Soumahoro. Anche se è italiano : Il sindacalista dei braccianti denuncia su Facebook un caso di discriminazione razziale nei suoi confronti. Dopo aver comunicato il suo nome di origine estera, l'agenzia gli ha negato l'immobile Noi partigiani schierati contro l'inciviltà " Uomini e no, una narrazione diversa è possibile"

Scherma – Mondiali 2018 : Niente da fare per la squadra azzurra di spada femminile - Italia eliminata agli ottavi dalla Germania : Dopo aver esordito superando nei sedicesimi la Lituania col punteggio di 45-19, l’Italia della spada femminile è stata superata dalla Germania col punteggio di 42-36 La squadra Italiana di spada femminile è stata sconfitta agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. L’inedito quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alice Clerici e da Mara Navarria, reduce dal successo individuale, ...

L'Ong ora precisa : "Niente denuncia all'Italia". Ma la Marina libica : "Solo bugie" : Il virgoletatto, battuto dalle agenzie di stampa solo ieri, parlava chiaro. E portava la firma di Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms: "La procura spagnola indaghi sulla guardia costiera libica e italiana".La nave umanitaria era da poco sbarcata a Maiorca e l'organizzazione, nella conferenza stampa, aveva comunicato l'intenzione di sporgere denuncia alla procura spagnola per quanto successo nel mar Mediterraneo. "Spero che la ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia - addio sogni di gloria. Battuta la Polonia ma Niente semifinali : L’Italia deve dire addio al sogno di giocare la semifinale agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (26-24; 22-25; 25-18; 25-18) ma serviva anche una sconfitta della Russia contro il Belgio per poter passare il turno e invece i Red Devils sono crollati per 3-1 di fronte al proprio pubblico di Kortrijk. I ragazzi di Monica Cresta devono dunque accontentarsi di lottare per il quinto posto mentre ...

Niente da fare - Sophia non si tocca : Ue divisa sulla revisione delle regole - continuerà a sbarcare migranti in Italia : Niente da fare, come era prevedibile. Al comitato politico e di sicurezza, riunito oggi a Bruxelles, non fa passi in avanti la richiesta Italiana di rivedere le regole della missione europea Eunavformed Sophia: per ora continuerà a sbarcare migranti nei porti Italiani. L'idea messa a punto dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in una lettera all'Alto Commissario Ue per la politica estera Federica Mogherini e con una relazione ...